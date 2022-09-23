Sassy suyu tarifi ile erimeyen göbeğiniz erisin! Sassy suyu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Bir çok kişi, zayıflamak, ince bir bele sahip olmak ya da düz bir karına sahip olmak için çeşitli yollar aramaktadır. Diyet yapanlar, spor yapanlar, bitki kürlerinden ve organik karışımlardan yardım alanların hedefi bu yöndedir. Kilo vermek ya da fit bir vücuda sahip olmak için sağlıklı yöntemleri tercih etmelisiniz. Sassy suyu ile erimeyen göbeğinizi hızlıca eritmek mümkün.

SASSY SUYU NEDİR?

Sassy suyu tarifi ile vücuttaki şişkinliği ve suyu atabilirsiniz.

Sassy suyunda yer alan salatalık, ödem atıcı, idrar söktürücü ve metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Nane, safra kesesindeki safra suyunun üretimini hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle gaz söktürücü bir özelliğe sahiptir.

Zencefil ve limon, antioksidan etkiye sahiptir. Zararlı toksinleri dışarı atmamıza yardım eder. Zencefil ayrıca bağırsaklardaki hareketi artırıcı bir etkiye de sahiptir. Limon da vücudun PH dengesini sağlar.

SASSY SUYU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 litre su

1 orta boy salatalık

1 limon

12 adet taze nane yaprağı

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Tarif

Limon ve salatalıkları ince şekilde dilimleyerek tüm malzemeleri suyun içine koyup, bir gece boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün tüm su ihtiyacımızı bu su ile karşılıyoruz. Her yeni gün için bir gece önceden hazırlıyoruz.

