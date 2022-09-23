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Sassy suyu tarifi ile erimeyen göbeğiniz erisin! Sassy suyu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

23.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo verme problemleri yaşayanların en muzdarip olduğu bölgelerden biri de hiç şüphesiz göbek oluyor. Özellikle alt göbek yağları erimesi zor olan bölgelerden. Bazı yağ yakıcı tarifler ve detoks suları kilo vermede hayat kurtarıcı olabiliyor. Sassy suyu da bu tariflerden biri. Sassy suyunda yer alan salatalık, ödem atıcı, idrar söktürücü ve metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Peki, Sassy suyu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sassy suyu tarifi ile erimeyen göbeğiniz erisin! Sassy suyu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Bir çok kişi, zayıflamak, ince bir bele sahip olmak ya da düz bir karına sahip olmak için çeşitli yollar aramaktadır. Diyet yapanlar, spor yapanlar, bitki kürlerinden ve organik karışımlardan yardım alanların hedefi bu yöndedir. Kilo vermek ya da fit bir vücuda sahip olmak için sağlıklı yöntemleri tercih etmelisiniz. Sassy suyu ile erimeyen göbeğinizi hızlıca eritmek mümkün.

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SASSY SUYU NEDİR?

Sassy suyu tarifi ile vücuttaki şişkinliği ve suyu atabilirsiniz.

Sassy suyunda yer alan salatalık, ödem atıcı, idrar söktürücü ve metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda tokluk hissi verir. Nane, safra kesesindeki safra suyunun üretimini hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle gaz söktürücü bir özelliğe sahiptir.
Zencefil ve limon, antioksidan etkiye sahiptir. Zararlı toksinleri dışarı atmamıza yardım eder. Zencefil ayrıca bağırsaklardaki hareketi artırıcı bir etkiye de sahiptir. Limon da vücudun PH dengesini sağlar.

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SASSY SUYU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

  • 2 litre su
  • 1 orta boy salatalık
  • 1 limon
  • 12 adet taze nane yaprağı
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Tarif
Limon ve salatalıkları ince şekilde dilimleyerek tüm malzemeleri suyun içine koyup, bir gece boyunca buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi gün tüm su ihtiyacımızı bu su ile karşılıyoruz. Her yeni gün için bir gece önceden hazırlıyoruz.

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