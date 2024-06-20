Satamayınca bedavaya dağıttı! Yüzlerce kişi duyunca tarlaya akın etti

Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk köyünde 15 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Mehmet Kaya, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Civar köylerden birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti.

"ŞU SOĞANLAR TARLADA SATILMIYOR"

Emeklerinin boşa gittiğini belirten çiftçi Mehmet Kaya, “Kışın 50 liraya satılan soğanı ben yazın 5 liraya satamadım. Tüccar gelip benim soğanıma 2-3 lira fiyat biçiyor. Bu soğanı toplamaya kalksam benim işçi başı bir çuvalımın maliyeti 5 lira. Satamadığım için kendi köy halkıma, çevre köy halklarına hayrıma dağıtıyorum. Şu soğanlar tarlada satılmıyor. Ayrıca çevre köy ve bizim köyde 50 dönüm eken var. 100 dönümden fazla eken bir sürü çiftçi var. Hepsinin emeği şu an boşa gitmiş bulunmakta” dedi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





