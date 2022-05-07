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  4. Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

07.05.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının en dikkat çeken detaylarından bir tanesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki polarıydı. Söz konusu polar, dudak uçuklatan fiyata satıldığı haberi geldi. Zelenskiy’nin poları, Ukrayna’ya bağış toplanması için İngiltere’deki bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı.

Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna’ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterline satıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Christie’s müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko’nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.

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"BEN BURADAN ÇOK DAHA YÜKSEK TEKLİFLER İSTİYORUM"

Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy’yi "modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri" olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi. Johnson, "İster Zelenskiy’nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer" şeklinde konuştu. Johnson, "Bu gece Ukrayna’yı destekleyin dostlarım, böylece büyük antik Avrupa başkenti Kiev bir daha asla tehdit edilemez ve Ukrayna bir kez daha bütün ve özgür olabilir" dedi.

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ZELENSKİY'DEN JOHNSON'A ÖVGÜ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yönettiği Ukrayna için 1 milyon sterline kadar ekonomik yardım sağlanmasını amaçlayan programda ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı. Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Johnson’ın "cesur davranışını" övdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından sonra Ukrayna parlamentosuna hitap eden ilk lider olan Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’ya yardım etme çabalarını "yoğunlaştırmaya devam edeceğini" belirtmişti. İngiltere ayrıca Rus güçleri Ukrayna’dan püskürtmek için ülkeye silah ve yardım göndermişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
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