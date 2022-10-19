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Savaşta tanıştılar, cepheye yakın noktada evlendiler... Ukraynalı güzellik kraliçesi: Asker eşi oldum

19.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde şiddetlenerek devam eden Rusya Ukrayna savaşından bu kez düğün haberi geldi. Savaşın ilk günlerinde tanışan Ukraynalı güzellik kraliçesi ve keskin nişancı Evgenia Emerald, asker Evgeniy Stipanyuk, Harkov'da cepheye yakın bir noktada dünyaevine girdi.

Savaşta tanıştılar, cepheye yakın noktada evlendiler... Ukraynalı güzellik kraliçesi: Asker eşi oldum

Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, ilginç ve farklı hikayeleri de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de güzellik kraliçesi olan Ukraynalı keskin nişancı Evgenia Emerald ile asker Evgeniy Stipanyuk'in düğünü...

İki ülke arasındaki çatışmalar, son günlerde artarak devam ederken, cepheden bu kez evlilik haberi geldi. 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde tanışan güzellik kraliçesi keskin nişancı Evgenia Emerald ve asker Evgeniy Stipanyuk, Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir ormanda evlendi.

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Cepheye yakın noktada yapılan düğüne askerler de katılırken Evgenia Emerald, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak şu açıklamaları yaptı:

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"RESMEN ASKER EŞİ OLDUM"

Bugün resmen asker eşi oldum. Cephede oldu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Generali tarafından belgelendik. Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim. Tüm savunucuları ve savunucuları tebrik etmek istiyorum. Sevgilimi kutluyorum çünkü bugün doğum günü. Şimdi kesinlikle düğün tarihini unutmayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna düğün
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