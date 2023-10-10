Savaştan kaçan İsrailliler, Türkiye'ye geldi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan uçuşlarla ilgili açıklama

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğu İsrail vatandaşı olan yolcular İsrail havayolu şirketi El Al ve Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geldi.

Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu bazı yolcular İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise Antalya ve İstanbul'a gelmeyi tercih etti.

"HAVALİMANINDA ÇOK İNSAN VARDI"

İsrail ve Gazze'de saldırıların yoğunlaşmasının ardından uçakla Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşı David Pacalmer, "Hepimiz olanlar hakkında çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz. Havalimanı kalabalıktı ancak uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Teksas'a gidiyorum "dedi.



Victor Wayner ise, "Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Olayın başından itibaren havayolları yetkililerinin, Dışişleri Bakanlığı ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, İsrail'in güney bölgelerindeki hava sahasının kapatıldığına ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı alçalma usulünün değiştirildiğine dair NOTAM yayımlanması öncesinde ve sonrasında tüm hava taşıyıcılar tarafından öncelikle mürettebat yatı planlamasının değiştirildiği ve tüm uçuşların mürettebat yatısı olmadan gidiş dönüş olacak şekilde yeniden planlandığı vurgulandı.



Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim'de bazı hava yolu şirketlerinin İsrail varışlı uçuşlarında iptallerin gerçekleştiği, İsrail çıkışlı uçuşların ise gecikmeli de olsa tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"10 Ekim 2023 itibariyle THY, Pegasus ve Tailwind havayolları uçuşlarına devam etmekte olup talep üzerine ülkemize taşınan yolcuların sayısı ve uyrukları takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi'ne iletilmeye başlanılmıştır. İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı güvenlik durumu hava yollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir." (AA-DHA)

