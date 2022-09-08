HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savcının hayat kadınlarıyla mesajları ortaya çıktı! Dava karşılığı birlikte olmuş: Aynı anda ikinizle...

Savcının hayat kadınlarıyla mesajları ortaya çıktı! Dava karşılığı birlikte olmuş: Aynı anda ikinizle...

08.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı O.O. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dava dosyalarından aldığı numaraları arayarak, dosyanın kapanması karşılığında kendileriyle birlikte olmak istediğini belirten savcının mesajları ortaya çıktı. İşte mide bulandıran olayla ilgili tüm detaylar...

Savcının hayat kadınlarıyla mesajları ortaya çıktı! Dava karşılığı birlikte olmuş: Aynı anda ikinizle...

İstanbul'da görevli savcı O.O.'nun karıştığı skandal gündem yarattı. Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilen savcı O.O.'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK tarafından görevinden uzaklaştırılan savcının kadınlarla olan mesajlaşması ortaya çıktı. Söz konusu mesajlardan birinde savcının "Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim" diye yazdığı dikkat çekti. İşte gündem yaratan skandalda ikinci perde...

İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D., cinsel ilişkiye girdikleri G.K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. G.K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TELEFONUNDA SAVCININ MESAJLARI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; para isteyen hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Ö.D. tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun mesajları çıktı.

ghfgh

DOSYALARI KAPATMAK İÇİN İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı O.O.'nun şüpheli olan hayat kadınlarına mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.

SAVCI DOSYADAN NUMARAYI ALIP MESAJ ATMIŞ

O.O.'nun, hayat kadını Ö.D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

mahkeme

Ö.D. alınan ifadesinde, Savcı O.O. ile mesajlaştıklarını, sonrasında Sancaktepe'de buluşarak İ.Ç. ile evine gittiklerini, telefon numarasını nereden bulduğunu sorması üzerine savcının şüpheli olarak bulundukları dosyadan aldığını söylediğini ve dosyanın kapanması karşılığında kendileri ile birlikte olmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

"SEN VE İREM HANIM OLURSA GELİRİM"

Şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda; O.O. ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda; Savcı O.O.'nun "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum" dediği görülüyor.

Savcı O.O. ile kendisini Hazal olarak tanıtan Ö.D. arasında geçen konuşma şöyle:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda
Ö. D.: İyi insansın hoş insansın
Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda
Ö.D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında
Savcı: Açık söyle

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerasına yakalanınca cezaları kesinleştiMahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerasına yakalanınca cezaları kesinleşti

Ö. D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle
Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz
Ö.D.: Evet
Savcı: Tek olmuyor mu
Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla
Savcı: Benim bir teklifim var
Ö.D.: Nedir
Savcı: Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim

hsk

"SELO" KADINLAR TARAFINDAN SOYULAN KİŞİ ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, hayat kadınlarından İ.Ç. ve Ö.D.'nin evine gittikleri müşterileri S.K. olduğu, kadınlar hakkında S.K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Listeye Bosna Hersek ve Sırbistan da eklendi! İşte kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler...Listeye Bosna Hersek ve Sırbistan da eklendi! İşte kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler...
Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar varMersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var
Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Savcı mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

Trafikteki kavga kanlı bitti! Evine kadar takip ettiler kurşunların hedefi oldular: 2 ölü, 3 yaralı

Trafikteki kavga kanlı bitti! Evine kadar takip ettiler kurşunların hedefi oldular: 2 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

50 şehirden 50 kadınla! Bunun için tam zamanlı işinden ayrıldı

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.