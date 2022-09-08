Savcının hayat kadınlarıyla mesajları ortaya çıktı! Dava karşılığı birlikte olmuş: Aynı anda ikinizle...

İstanbul'da görevli savcı O.O.'nun karıştığı skandal gündem yarattı. Cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve hırsızlık gibi dosyalarını kapattığı tespit edilen savcı O.O.'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK tarafından görevinden uzaklaştırılan savcının kadınlarla olan mesajlaşması ortaya çıktı. Söz konusu mesajlardan birinde savcının "Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim" diye yazdığı dikkat çekti. İşte gündem yaratan skandalda ikinci perde...

İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D., cinsel ilişkiye girdikleri G.K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. G.K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TELEFONUNDA SAVCININ MESAJLARI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; para isteyen hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Ö.D. tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun mesajları çıktı.

DOSYALARI KAPATMAK İÇİN İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı O.O.'nun şüpheli olan hayat kadınlarına mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.

SAVCI DOSYADAN NUMARAYI ALIP MESAJ ATMIŞ

O.O.'nun, hayat kadını Ö.D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Ö.D. alınan ifadesinde, Savcı O.O. ile mesajlaştıklarını, sonrasında Sancaktepe'de buluşarak İ.Ç. ile evine gittiklerini, telefon numarasını nereden bulduğunu sorması üzerine savcının şüpheli olarak bulundukları dosyadan aldığını söylediğini ve dosyanın kapanması karşılığında kendileri ile birlikte olmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

"SEN VE İREM HANIM OLURSA GELİRİM"

Şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda; O.O. ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda; Savcı O.O.'nun "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum" dediği görülüyor.

Savcı O.O. ile kendisini Hazal olarak tanıtan Ö.D. arasında geçen konuşma şöyle:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda

Ö. D.: İyi insansın hoş insansın

Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda

Ö.D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında

Savcı: Açık söyle

Ö. D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle

Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz

Ö.D.: Evet

Savcı: Tek olmuyor mu

Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla

Savcı: Benim bir teklifim var

Ö.D.: Nedir

Savcı: Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim

"SELO" KADINLAR TARAFINDAN SOYULAN KİŞİ ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, hayat kadınlarından İ.Ç. ve Ö.D.'nin evine gittikleri müşterileri S.K. olduğu, kadınlar hakkında S.K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.

