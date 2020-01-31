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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CHP'li Engin Özkoç'un 'Altay tankı ihalesi feshedilsin' açıklamasıyla ilgili olarak "Yaptığımız her işin arkasındayız. İhaleyi açık yaptık. Beyefendi istediğini yapsın. Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz, defalarca belirttik. Savunma Sanayii'nde onlarca proje yapılıyor. Her projenin şartları, başlangıç koşulları var" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) arasında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Başkan Demir, son günlerde tartışma konusu olan Altay tankıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

'ALTAY TANKI İHALESİ FESHEDİLSİN' AÇIKLAMASINA YANIT!

Gazetecilerin, CHP'li Engin Özkoç'un 'Altay tankı ihalesi feshedilsin' talebini hatırlatması üzerine Başkan Demir, "Yaptığımız her işin arkasındayız. İhaleyi açık yaptık. Beyefendi istediğini yapsın. Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz, defalarca belirttik. Savunma Sanayii'nde onlarca proje yapılıyor. Her projenin şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir; bunlara iyice bir çalışsınlar sonra bizimle muhatap olsunlar" diye konuştu.

'ALTAY TANKININ MOTORUYLA İLGİLİ NEGATİF BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI'

İsmail Demir, Altay tankı için Almanya'dan temin edilecek MTU motoruna ilişkin soru üzerine, "Bu konu siyasi zeminde gündeme getiriliyor. Görüşmeler yapılıyor, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konu ile ilgili negatif bir geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesajlar alındı. Üzerine çalışacakları söylendi. Bir ihale yapılır bunun başlama şartı vardır. İhale yaptığınız yere verdiğiniz bir prototip vardır. Bu prototipin içinde kullanılan komponentler vardır. İhaleyi alan kişi bu komponentleri kullanarak bu işi yapacaktır. Ama önümüze çıkan dış engeller var. Bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların bu dış engellerle ilgili yorum yapmamaları da manidardır" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ALTAY Tankı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

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