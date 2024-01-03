HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Savunma sanayiinde çok sayıda proje için karar alındı! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama

Savunma sanayiinde çok sayıda proje için karar alındı! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama

03.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından açıklama geldi. Açıklamada yerli savunma sanayii ürünlerinin mevcut durumları ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı.

Savunma sanayiinde çok sayıda proje için karar alındı! Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı. Envanterdeki İHA/SİHA’lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.

thumbs_b_c_d51b439b8ad23fbf01cb094d15f51f08

ÇOK SAYIDA PROJE İÇİN KARAR ALINDI

Milli muharip uçak KAAN’ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi. Platform projelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

fedca885acf511efe34f1488f2cb3ffe

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 185'İ AŞTI

Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27’lik bir artışla 5,5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat rakamı ile savunma sanayimiz Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Ayrıca ülkemiz savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışının bir göstergesi olarak önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185’in üzerine çıkmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi."

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyorABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
Adige Kültür Merkezi için temel atıldıAdige Kültür Merkezi için temel atıldı
Hakkında yakalama kararı vardı! Suikastın firari sanığı tutuklandıHakkında yakalama kararı vardı! Suikastın firari sanığı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
savunma sanayii
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Akaryakıta 3’lü ÖTV zammı! Tabelalar değişti

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

Süleymani'nin mezarının yakınında patlama! Çok sayıda ölü var

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı yeni zamlı maaşlar...

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Sosyal medyadaki tuzak büyüyor! "Seni rezil edeceğim ahlaksız"

Mahkemeden Fatih Altaylı'ya hapis cezası!

Mahkemeden Fatih Altaylı'ya hapis cezası!

Site otoparkında mide bulandıran manzara! Tam 1,5 ton

Site otoparkında mide bulandıran manzara! Tam 1,5 ton

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.