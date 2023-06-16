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‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 608 bin TL'lik vurgun: Benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu! Bakın kendilerini nasıl tanıtmışlar...

16.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da 'sazan sarmalı' yöntemiyle araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi 608 bin TL dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin aracını satmak için internete ilan veren kişinin bilgilerini kopyaladıkları ve kendilerini 'Uzman Çavuş Taner' olarak tanıttıkları aktarıldı. Satıcıyla alıcıyı noterde buluşturan zanlının 608 bin TL'lik satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladığı öğrenildi. İşte detaylar!

‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle 608 bin TL'lik vurgun: Benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu! Bakın kendilerini nasıl tanıtmışlar...

Amasya'da aracını satmak için internete ilan veren İ.P.'nin bilgilerini kopyalayan ve kendilerini 'Uzman Çavuş Taner' olarak tanıtan şüpheliler, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu. Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen F.Ç. ile görüşen zanlı, İ.P.'ye de kendini alıcı olarak tanıttı.

SATICI VE ALICIYI NOTERDE BULUŞTURDU, 608 BİN LİRANIN KENDİ HESABINA AKTARILMASINI SAĞLADI!

Satıcı İ.P. ile alıcı F.Ç.'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 608 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemini kullanan şüphelilerin konuyla ilgili fikir ve eylem birliği içerisinde olduğunu tespit ettiği S.C. (29), K.S.T. (26), Ş.Ş.T.'nin (26), Mersin'de olduğunu belirledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş.T. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Amasya sazan sarmalı

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