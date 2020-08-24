SE akımı Apple Watch'a sıçradı: Uygun fiyatlı Apple Watch SE yolda olabilir!

Apple Watch serisi artık altıncı nesline güncellenmeyi bekliyor. Apple Watch Series 6'dan beklentiler ise daha iyi bir ekran ve oksijen doygunluğunu ölçme özelliği. Hatta iddialar, Apple'ın yeni akıllı saatinin panik atak belirleme özelliğine de sahip olacağını işaret ediyor. Fakat gelen iddialar sadece Apple Watch Series 6 hakkında değil. Uygun fiyatlı bir akıllı saatin de adı sıklıkla geçiyor; O akıllı saatin adı Apple Watch SE.

UYGUN FİYATLI AKILLI SAAT: APPLE WATCH SE

Apple Watch SE, iddialara göre Apple'ın uygun fiyatlı akıllı saat modeli olacak. Apple Watch Series 3 ile aynı tasarımı paylaşacak olan model, tıpkı iPhone SE modellerinde olduğu gibi teknik tarafta birkaç değişiklik ile satışa sunulacak. Böylece performansı arttırılan Watch SE, halihazırda satışta olan Apple Watch Series 3'ün yerini alacak.

APPLE WATCH SE FİYATI İLE TERCİHLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Apple Watch SE fiyatı için konuşulanlar ise 199 dolar. 2021 yılının başlarında çıkması tahmin edilen Apple Watch SE eğer gerçeğe dönüşürse birçok kişi tarafından tercih edilebilir gibi görünüyor. Fakat Apple Watch SE için henüz Apple tarafından elde edilmiş bir kanıt yok.

