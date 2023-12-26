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Sebze ve meyveleri yıkarken bunu yapıyorsanız dikkat! Vücuda büyük zarar veriyor

26.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Sebze ve meyveleri yıkamak ve suda bekletmek sağlık açısından oldukça önemlidir. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden bu yana besinleri sirkeli ya da karbonatlı suda bekletmenin yaygınlaştı. Uzmanlar tarımda bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan bir madde olan pestisitin sağlığa son derece zararlı olduğunu belirtip uyarıda bulundu.

Sebze ve meyveleri yıkarken bunu yapıyorsanız dikkat! Vücuda büyük zarar veriyor

Sebze ve meyveler sağlık açısından önemli bir besin kaynağıdır. Fakat bu besinlerin tüketilmeden önce mutlaka yıkanması gereklidir. Bağırsak sağlığı açısından da oldukça büyük öneme sahip olan bu yiyecekler, tarladan sofralara gelene kadar birçok işlemden geçiyor.

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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDU

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)’nin yaptığı araştırmalara göre besinler en iyi şekilde akan temiz suyun altında iyice ovalanarak temizlenebiliyor.

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Yapılan bilimsel çalışmalara göre meyve sebzelerin karbonatlı su içerisinde bekletilerek yıkanması, sirkeli suda bekleyen sebze ve meyvelere göre daha fazla pestisit kalıntının temizlenmesine yardımcı olduğu kanıtlandı.

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SAKIN SİRKELİ SUDA BEKLETMEYİN!

Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesi, dolaşım sisteminin bozulmasına, karaciğer ve böbreklerde olumsuz durumlara yol açabilir.

Tarımda bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri ve istenmeyen yabani otları yok etmek için kullanılan bir madde olan pestisit, sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu kimyasalları yok etmek için meyve ve sebzeler doğru bir şekilde temizlemek gerekiyor.

Bu yolla sözü geçen zehirlerin yüzde 90'ı daha güçlü ve daha zararlı hale geliyor. Bu sebeple sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmemek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pestisit meyve Sebze koronavirüs
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