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Seçim kanunu sonrası son dakika! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Ekrem İmamoğlu'na olan teveccüh daha fazla'

18.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP'nin ortak teklifiyle değişen seçim kanunu sonrası tartışmalar devam ediyor. Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Gazeteci Deniz Zeyrek, AK Partinin oy oranının düştüğünü eğer iktidarı Millet ittifakının ele geçirmesi halinde bu değişikliğin AK Partinin zararına olacağını belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Seçim kanunu sonrası son dakika! Canlı yayında dikkat çeken sözler: 'Ekrem İmamoğlu'na olan teveccüh daha fazla'

Son dakika... Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu Ekrem İmamoğlu mu olacak? Yeni seçim kanunun 2018 seçimleri üzerinden bir hesapla belirlendiğini belirten Deniz Zeyrek, muhalefetten 19 vekilin iktidara yazıldığını fakat eğer seçim sonuçları değişirse bu sistemin de sürprizlere gebe olacağını ifade etti.

SON DAKİKA: SEÇİM KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI NELER OLACAK?

'AK Parti'nin birinci parti olduğu bir şehirde İYİ Parti de birinci çıkabilir. 2018 seçimleri üzerinden bir hesap yapılmış. Muhalafetten 19 milletvekilini alıp iktidara yazılmış bir sistem kurulmuş. AK Parti'nin yüzde kırklardan otuzlara düştüğünü düşünürsen ne olacak? AK Parti bütün anketlerde yüzde 32-33 çıkıyor. Eğer birinci parti olamazsan bu avantajı kullanamıyorsun.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYINI NASIL BELİRLEYECEK?

Eğer millet bir partiyi götümeye veya getirmeye karar verdiyse siz bu hesapları ne kadar ince yaparsanız yapın sonuç değişmez. Cumhurbaşkanlığı seçimi bunun dışında bir olay. Bu seçim bireysel bir seçim olacak. Diyelim ki Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı. Saadet Partisi, HDP kime oy verecek?

Millet-İttifakı'nın-cumhurbaşkanı-adayı-Kemal-Kılıçdaroğlu-mu-Canlı-yayında-dikkat-çeken-açıklama

'EKREM İMAMOĞLU'NA TEVECCÜH DAHA FARKLI OLACAK'

Bunlar tamamen kişisel tercihler. Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu aday oldu diyelim. İmamoğlu'na olan teveccüh daha farklı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi farklı bir seçim olacak.

ekrem-imamoğlu

Millet İttifakı net bir aday belirlemek zorunda kalacak. Şu ismi aday yapalım anketlerde önde çıkıyor diye bir riske girmeyecektir. Millet ittifakı büyük bir farkla Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma yarışına girecek.'

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