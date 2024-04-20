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  4. Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler

Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler

20.04.2024 13:26
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31 Mart seçimleri sonlansa da husumetli taraflar arasında yaşanan kavgalar devam ediyor. Son vukat Adana'dan geldi. 45 yaşındaki Ahmet Ataç muhtarlık seçimlerinde anlaşmazlık yaşadığı 3 kişiyle yolda karşılaştı. Grup 'Böyle yürüyemezsin' diyerek Ataç'ı darp etti. Hastanelik olan Ataç şikayetçi oldu. Grubun olaya müdahale etmek isteyen Ataç'ın eşine bile saldırması 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler

Adana'da Ahmet Ataç (45), yolda yürürken karşılaştığı muhtarlık seçimleri nedeniyle husumetli olduğu 3 kişi tarafından, 'böyle yürüyemezsin' denilerek dövüldü. Hastaneye kaldırılan Ataç, darp raporu alıp, şüphelilerden şikayetçi oldu.

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TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ataç, iddiaya göre muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı. Gruptaki kişilerden biri 'böyle yürüyemezsin' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. 3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.

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SALDIRGANLAR EŞİNİ DE DÖVDÜLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Ahmet Ataç'ı hastaneye kaldırdı. Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi oldu. Ataç ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz" dedi.

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Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Adana kavga
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