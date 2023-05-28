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SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur oy oranları, seçim sonuçları yasaklar kalkar kalkmaz anbean Mynet.com'da olacak

28.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde devam ediyor. Türkiye'de 60 milyondan fazla seçmen, bugün sandık başına giderek Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları, seçim yasakları kalktıktan sonra özel grafiklerle anbean Mynet'te olacak. Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını ve Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının sonuçlarını Mynet seçim özel sayfasından takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur oy oranları, seçim sonuçları yasaklar kalkar kalkmaz anbean Mynet.com'da olacak

Seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında. Bugün saat 08.00 itibarıyla 60 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında! Yasaklar kalkar kalkmaz sonuçlar anbean Mynet.com'da olacak

  • CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TUR SONUÇLARI MYNET'TE

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com'da olacak.

Sonuçlar, Mynet.com'da yer alan Mynet seçim özel sayfasından takip edilebilecek.

MYNET SEÇİM ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylamasında Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

AA-20230528-31256419-31256409-TURKIYE_SANDIK_BASINDA

14 MAYIS’TA YAPILAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ’NİN SONUÇLARI

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk tur oylamasında pusulada 4 aday vardı. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştı. YSK’nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88’ini, Sinan Oğan yüzde 5,17’sini, Muharrem İnce yüzde 0,43’ünü almıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanırken karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçimi

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