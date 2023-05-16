HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

16.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimini geride bıraktı. Erdoğan, %49.50 oranında oy alarak seçimi önde kapattı. Kılıçdaroğlu ise %44.89'da kaldı. 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yeni cumhurbaşkanı belli olacak. Gözler İYİ Parti lideri Akşener'e çevrilmişti. Akşener'in ifadeleri kulis bilgisi olarak aktarıldı...

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları çok konuşulmaya devam ediyor! Habertürk ekranlarında konuşan gazeteci Nasuhi Güngör, hem AK Parti'nin 28 Mayıs planlamasını hem de İYİ Parti lideri Akşener'in süreci nasıl okuduğunu aktardı. İşte o açıklamalar...

63d2592f470a9b0934054a1c

'AK Parti'den iki isimle konuştum. Zaman hızlı akıyor. İki turlu sonuçlarda ilk turu en güvenilir anket sonucu olarak görmek lazım. Yurt dışında da oy kullanacak. AK Parti, rutin akış kampanya içinde devam etme niyetindeler.

AKŞENER SEÇİM SONUÇLARI İÇİN NE DEDİ?

Seçmen satın alacağı ne varsa satın aldı, duruşunu belli etti. Katılımla ilgili bir farklılık olabilir. İYİ Parti'ye özellikle parantez açacağım. Sayın Akşener'in buzdolabındakileri hatırlıyoruz değil mi? Dün gece öğrendiğim kulislere göre ortaya çıkmaya başlamış.

altili-masa-6li-masa-aa-1978067

Gazeteci Nasuhi Güngör, İYİ Parti lideri Akşener'in 14 Mayıs seçimleri sonrasında 'Ben söylemiştim, bana bunları dayattınız. Geldiğimiz nokta ortada' dediğini aktardı. Güngör ayrıca Akşener'in bu tepkisini ikinci seçim sonrası verebileceğini belirtti.

'BU UĞURDA ÇOK HAKARET İŞİTTİ'

Sayın Akşener, bunları Kılıçdaroğlu ve çevresine söyleyecek. İttifak içerisinde bir ayrılık beklemiyorum. Akşener'in o masa sürecinde duymadığı laf kalmadı, bu uğurda hakaretler işitti.

'BAZILARI SEÇİM EKRANI VERMEYİ BİLE BIRAKTI'

Habertürk ekranlarında program yapan Mehmet Akif Ersoy da şu yorumda bulundu... 'Millet İttifakı adına şunu söyleyebilirim, galibiyete o kadar odaklanmışlardı ki B planları yoktu. Bazı muhalefete yakın kanallar seçim ekranı vermeyi bıraktı. ANKA'yı da yalanladılar. Büyük cümleler kurdular.

2018 seçimlerinde %9.96 oy oranı bulan İYİ Parti, 2023 seçimlerinde %9.69'da kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'
Seçim ikinci tura kaldı! Seçim ikinci tura kaldı!
Seçimi en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleriSeçimi en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları Meral Akşener İYİ Parti Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi

14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar! İşte MHP'nin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayan stratejisi

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

Sitem etti! "Deprem bölgelerinden sonuçlar..."

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.