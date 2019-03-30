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Seçim yasakları başladı! Seçim yasakları nelerdir?

SEÇİM HABERLERİ  | 30.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi saat 18.00'da sona erdi ve yayın yasakları başladı. Yarın saat 21.00'a kadar seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapmak yasak.

Seçim yasakları başladı! Seçim yasakları nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00’da bitti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10’uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’da sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00’dan sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00’dan sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00’dan önce de kaldırabilecek.

31 MART SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

Seçim günü yarın saat 06.00'dan gece saat 24.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER 18.00'DAN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'a kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'dan önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

(AA)

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