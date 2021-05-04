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Seçim zaferinden sonra sözünü tuttu, dilini kesti!

04.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da desteklediği partinin seçimi kazanması sonrası 29 yaşındaki kadın sözünü tuttu ve dilini kesti.

Seçim zaferinden sonra sözünü tuttu, dilini kesti!

Kovid-19'un pençesindeki Hindistan bu sefer ilginç bir haber ile gündemde.

Ülkedeki eyalet seçimleri sonuçlandı. Yoğun geçen siyasi yarış sonrası oldukça sıra dışı bir olay yaşandı.

Desteklediği partinin seçimi kazanması durumunda 'dilini kesme' sözü veren kadın, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra sözünü tuttu.

DİLİNİ KESTİ

Ülke basınında yer alan habere göre, Vanitha isimli 29 yaşındaki kadın dilini kesti.

Dün verdiği sözü yerine getirebilmek için Muthalamman tapınağına giden kadın pandemi kısıtlamaları nedeniyle içeriye giremeyince dilini kapının önünde kesti.

Tapınağın merdivenlerinde baygın halde bulunan Vanitha'nın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

YENİDEN KONUŞABİLECEK

Hastaneden yapılan açıklamada kadının dilinden 1 santimetre kestiği bilgisine yer verildi. Aynı açıklamada yapılan müdahale sonrası kadının yeniden konuşabileceğin de altı çizildi.

29 yaşındaki kadının desteklediği DMK ve ortakları eyalet meclisinde 234 üyenin 159 sandalye kazanarak çoğunluk oldu.

Bu sonuçlar sonrası Muthuvel Karunanidhi Stalin Eyaletin yeni Başbakanı oldu. Stalin 7 Mayıs günü yemin edip görevine başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seçim Hindistan

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