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Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını yayın yasağı kalkmadan açıklayan televizyon kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Seçimde yayın yasağı ihlaline RTÜK'ten inceleme

İnceleme kapsamında RTÜK uzmanlarınca hazırlanacak rapor, Üst Kurula iletilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yayın yasağını kaldırmasını beklemeden sonuçları açıklamaya başlayan televizyon kuruluşlarına ilişkin uzman raporu, Üst Kurul toplantısında ele alınacak.

Üst Kurul, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yayın yasağına uymayan televizyon kuruluşları hakkında karar verecek.

YSK, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını açıklayan televizyon kanallarının sorumluları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını ve konuyla ilgili RTÜK'e ihbarda bulunulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK yerel seçim seçim sonuçları

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