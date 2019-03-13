"Seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin durmadan arı gibi çalışan, milletin derdi için dertlenen bir parti olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteği ile Kurşunlu ilçesinde inşa edilecek 23 odalı otel inşaatının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hizmet siyaseti, eser siyaseti yapan bir parti olduğunu belirtti.

Az konuşup çok iş yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Diğer partiler sadece konuşuyorlar. Biz hep, 'Onlar konuşur, AK Parti yapar' diyoruz. Onların siyaseti çöp, çamur, çukur siyaseti, bizim siyasetimiz eser, proje siyaseti." dedi.

Pakdemirli, AK Parti'nin durmadan arı gibi çalışan, milletin derdi için dertlenen bir parti olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman, 'Biz millete efelik yapmaya değil, millete efendi olmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldik' diyor. Biz de millete hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Hükümetin her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunun altını çizen Pakdemirli, Kızlaryolu Barajı'nı en kısa zamanda bitireceklerini aktardı.