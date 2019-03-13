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"Seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "AK Parti durmadan arı gibi çalışan, milletin derdi için dertlenen bir partidir" - "Seçim ekonomisini bitirelim, seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin durmadan arı gibi çalışan, milletin derdi için dertlenen bir parti olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteği ile Kurşunlu ilçesinde inşa edilecek 23 odalı otel inşaatının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin hizmet siyaseti, eser siyaseti yapan bir parti olduğunu belirtti.

Az konuşup çok iş yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Diğer partiler sadece konuşuyorlar. Biz hep, 'Onlar konuşur, AK Parti yapar' diyoruz. Onların siyaseti çöp, çamur, çukur siyaseti, bizim siyasetimiz eser, proje siyaseti." dedi.

Pakdemirli, AK Parti'nin durmadan arı gibi çalışan, milletin derdi için dertlenen bir parti olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman, 'Biz millete efelik yapmaya değil, millete efendi olmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldik' diyor. Biz de millete hizmetkar olmaya geldik." diye konuştu.

Hükümetin her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunun altını çizen Pakdemirli, Kızlaryolu Barajı'nı en kısa zamanda bitireceklerini aktardı.

İğdir Göleti, Mandı Deresi, Hacılar Barajı içme suyu ve Sivricek'i de tamamlayacaklarını dile getiren Pakdemirli, Hocahasan ve Demirciören göletinin yanı sıra diğer tüm göletleri de yapacaklarını anlattı.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte otel inşaatının temelini attı.

- "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var"

Bakan Bekir Pakdemirli, Çerkeş ilçesinde ise belediye yatırımlarının açılış törenine katıldı.

Pakdemirli, Çerkeş Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende, Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'ın ardından ekonomik taarruza uğradığını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hiç sebebi yokken 4 liralık dolar, 7,5 lira oldu yurt dışından başlatılan bir operasyonla. Allah'a şükür direksiyonu tekrar ele aldık, ekonomimiz 2019 itibariyle daha iyiye gitti. Unutmamamız gereken çok olay var. Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu yarışta ipi önde göğüslememiz gerekiyor."

Pakdemirli, çiftçinin, köylünün, üreticinin derdini bildiklerini vurgulayarak, "Hayvancılıkta yem maliyetleriniz arttı. Geçen yıla göre yüzde 40 maliyetleriniz arttı, bunun da farkındayım. İnşallah şu seçimleri tamamlayalım, seçim ekonomisini bitirelim, seçimden sonra hayvanınız da etiniz de para edecek." ifadelerini kullandı.

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çankırı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli temel atma töreni

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