Seçime kaç gün kaldı? Nerede oy kullanacağım, hangi okulda? e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçim öncesi oy kullanacak olanlar hem seçime kaç gün kaldığını hemde nerede oy kullanacaklarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla sadece 19 gün kaldı. Seçimde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

NEREDE OY KULLANACAĞIM, HANGİ OKULDA?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

