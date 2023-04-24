HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçime kaç gün kaldı? Nerede oy kullanacağım, hangi okulda? e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama

Seçime kaç gün kaldı? Nerede oy kullanacağım, hangi okulda? e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama

24.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime kaç gün kaldı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçim öncesi oy kullanacak olan vatandaşlar Nerede oy kullanacağım, hangi okulda, hangi sandıkta? diye de merak ediyor. İşte e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Seçime kaç gün kaldı? Nerede oy kullanacağım, hangi okulda? e-devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçim öncesi oy kullanacak olanlar hem seçime kaç gün kaldığını hemde nerede oy kullanacaklarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla sadece 19 gün kaldı. Seçimde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

seçim 1

NEREDE OY KULLANACAĞIM, HANGİ OKULDA?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim 2

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

e devlet

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Togg ihracatı için tarih verdi: 'Tüm dünyaya satacağız!" Erdoğan "Her 3 dakikada bir üretiliyor" diyerek açıkladıSon dakika | Togg ihracatı için tarih verdi: 'Tüm dünyaya satacağız!" Erdoğan "Her 3 dakikada bir üretiliyor" diyerek açıkladı
Erdoğan: İki katı büyüğünü yapacağızErdoğan: İki katı büyüğünü yapacağız
Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kestiVahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti
Anahtar Kelimeler:
nerede oy kullanacağım

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

3 günde ikinci kez! Bu gece yeniden değişiyor...

Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!

Bahçeli'ye sitem edip acı gününde yalnız bırakmayan 2 ismi açıkladı!

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.