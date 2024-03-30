HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seçime saatler kala 50 CHP'li istifa edip AK Parti'ye katıldı!

Seçime saatler kala 50 CHP'li istifa edip AK Parti'ye katıldı!

30.03.2024 09:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçimleri öncesi hareketlilik devam ediyor. Ankara Mamak'ta ise sürpriz bir gelişme yaşandı. 50 CHP üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Rozetleri dün takılan yeni üyeler için AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, 'Gücümüze güç kattılar' ifadelerini kullandı.

Seçime saatler kala 50 CHP'li istifa edip AK Parti'ye katıldı!

Mamak’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

AW173159_01

50 CHP'Lİ İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Ankara’nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

ROZETLERİ TAKILDI

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, “AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP’den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak’ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak’ı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...
Meteoroloji'den uyarı: Pus, sis, toz... Seçimde hava nasıl? Harita geldiMeteoroloji'den uyarı: Pus, sis, toz... Seçimde hava nasıl? Harita geldi
Saatler kalan seçime hazır mıyız? Sandığa gitmeden önce 10 soruda bilmeniz gereken her şey... Önce hangi oylar sayılacak?Saatler kalan seçime hazır mıyız? Sandığa gitmeden önce 10 soruda bilmeniz gereken her şey... Önce hangi oylar sayılacak?
Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara CHP
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması!

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması!

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Cinsellik sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi! 'Kessinler'

Cinsellik sorusunu duyunca ne diyeceğini bilemedi! 'Kessinler'

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Arnavutköy mitingi öncesinde ‘Kent Lokantası’ detayı! Afişlerle kapatıldı…

Arnavutköy mitingi öncesinde ‘Kent Lokantası’ detayı! Afişlerle kapatıldı…

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.