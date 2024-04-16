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Seçimler sonrası AK Parti nasıl bir yol izleyecek? İşte masadaki formül! Fatih Portakal: 'Geçmişte olan şeyler tekrar ısıtılmaya çalışılıyor'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.04.2024 21:58
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Yerel seçimlerde AK Parti aldığı oy ile ikinci parti konumuna geriledi. Seçimler sonrasında nasıl bir adım atacağı merak edilen AK Parti ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçilme oranı olan 50+1'in değiştirilmesi kulislerde konuşuluyor. Yeni anayasa çalışmalarıyla konunun ele alınması beklenirken gazeteci Fatih Portakal "Geçmişte olan şeyler tekrar ısıtılmaya çalışılıyor" dedi.

Seçimler sonrası AK Parti nasıl bir yol izleyecek? İşte masadaki formül! Fatih Portakal: 'Geçmişte olan şeyler tekrar ısıtılmaya çalışılıyor'

Yerel seçimler sonrasında AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı açıklamada "Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" demişti.

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YENİ FORMÜL

Sözcü TV'nin haberine göre kulislerde yeni yol haritasını belirlemeye çalışan AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40+1 formülünü de tartışmaya başladığı aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 yerine 40+1'i getirmeyi hedefleyen AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında konuyu ele alması bekleniyor.

"GEÇMİŞTE OLAN ŞEYLER TEKRAR ISITILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gazeteci Fatih Portakal konu ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"AK Parti ne yapacak bundan sonra? Şimdi yeni yeni bir şeyler konuşulmaya başlanıyor. Daha doğrusu geçmişte olan şeyler tekrar ısıtılmaya çalışılıyor. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanını seçmek için 50+1 formülü vardı, halen de o formül var. Şimdi beyefendiler şunu düşünüyorlar; bundan sonra 50+1 olmasın, mutlak çoğunluğa gerek yok yüzde 40+1 bize yeter. 40+1 ile ülke mi yönetilir?"

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