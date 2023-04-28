Seçmenle milletvekili adayı arasında ilginç İnce-Erdoğan diyaloğu! 'İnşallah Allah sana Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi nasip etmez ikinci turda'

Seçime sayılı günler kala siyasi partilerden milletvekili adayı olan isimlerin paylaşımları yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Rahmi Can Şeşen ile bir seçmen arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

'MUHARREM İNCE'NİN İKİNCİ TURA KALMA İHTİMALİ YOK'

Şeşen'in paylaştığı videoda üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen genç, "Size genç olduğunuz için, yaşıt olduğumuz için güveniyoruz. Sizin bir vatanperver olduğunuzu ideolojik bakımdan farklı da olsak biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, belki ilk turda şu anda benim adayım Muharrem İnce, bir ulusalcı olarak ona oy vereceğim. Ama gerçekte realist bir bakış açısı sergileyeceksek Muharrem İnce'nin ikinci tura kalma gibi bir ihtimali de yok. Büyük ihtimalle Tayyip Bey ile Kemal Bey arasında geçecek." dedi.

'KİM TCG ANADOLU'YU YAPIYORSA BENİM OYUM ONADIR'

Şeşen'in ikinci tur olmayacağını söylemesinin ardından genç seçmen, "Şimdi hayır. Ben ikinci tura kalacağını düşünüyorum sayın vekil. Ama şöyle söyleyeyim, ikinci turda kim bugün TCG Anadolu'yu yapıyorsa, kim Selçuk Bayraktar gibi Kızılelma'yı yukarıda havalandırıyorsa benim oyum onadır. Tek vatan var burada. Ne olursa olsun belki bizim çizgimiz farklı bir muhafazakar çizgi olabilir. Benim başka bir çizgim olabilir. Ama ben gidip de doğuda yerel özerklik diyen adama da oy vermem. 20 lira cebime daha fazla IMF'den para girecek diye de ben bu ülkeyi satmam. PKK Kandil propagandasına da giden kimseye oy atmam." ifadelerini kullandı.

'İLK TURDA ERDOĞAN'A OY VER Kİ KAZANAN SAFTA OL İSTİYORUM'

Şeşen, gence ekleme yapmak istediğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Sen şimdi neyin ne olduğunun farkındasın zaten. Sana çok fazla bir şey anlatmamıza bile gerek yok ama sana şunu tavsiye ediyorum bir kardeşin olarak. Sakarya'da oy kullanıyorsun değil mi? Cumhurbaşkanımız ilk turda bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. Ben sadece sen ilk turda da gel Tayyip Erdoğan'a oyunu ver ki, kazanan safta ol diyorum."

'İKİNCİ TURDA TAYYİP BEY'E GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OY VERECEĞİM'

Genç seçmen sözlerine şöyle son verdi:

"Doğru söylüyorsunuz ama benim ulusalcı bir adayım var. Ne olursa olsun. Eminim siz de Muharrem İnce'nin vatanperver olduğuna inanıyorsunuz. Ki Tayyip Bey bile Deniz Baykal'ın cenazesine gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadan gerçek CHP'li Muharrem İnce'nin elini sıktı. Benim şu anda birinci turda bir adayım var. Ama realist bakış açısı yaparsak Muharrem İnce'nin de ikinci tura kalma şansı yok. Ben bu yüzden de ikinci turda gideceğim Tayyip Beye gönül rahatlığı ile oy vereceğim. Ne yapayım HDP propagandası yapanlara mı oy vereceğim?"

Şeşen, "İnşallah Allah sana Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi nasip etmez ikinci turda. İlk turda iş biter inşallah." diye sözlerini noktaladı.

