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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest bırakıldı

25.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Fethiye'de, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu bildirildi.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest bırakıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem yapılan, örgüt liderinin kardeşi Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etti. Alınan izin doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu otomobil, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

ATİLLA PEKER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sedat peker Muğla Fethiye Kutlu Adalı

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