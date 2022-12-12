Sedefnur Çağlar 7. kattan şüpheli şekilde düşmüştü! 11 ay sonra ilk ifadesi ortaya çıktı

Sedefnur Çağlar'ın şüpheli şekilde 7. kattan düşmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur, 11 ay sonra ifade verdi. İfadesinde olay anına ait detayları net olarak hatırlayamadığını söyleyen genç kız, tutuklu bulunan polis memuru sevgilisi A.A. ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

SEVGİLİSİ TUTUKLANMIŞTI

9 Ocak tarihinde Körfez'de bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Sedefnur Çağlar (23), polis memuru sevgilisi A.A. ile birlikte misafirliğe gittiği evin 7. katındaki penceresinden şüpheli şekilde aşağıya düşmüştü. Sedefnur ağır yaralanırken, evde bulunan polis memurlarından sevgilisi A.A. ve O.Ç. ile E.Ş. isimli genç kız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden A. A. tutuklanmıştı.

Üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar ise Kocaeli'de aylarca süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve ailesi tarafından memleketi Sivas'a götürülmüştü. Genç kızın fizik tedavisi, Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

NAİP HAKİM ATANMIŞTI

Tutuklanan polis memuru A. A.'nın 20 Ekim'de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmış, Sedefnur Çağlar ise sağlık sorunları sebebiyle duruşmaya katılamamıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Sedefnur Çağlar'ın ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atamıştı.

"HATIRLAMIYORUM"

Çağlar'ın ifadesi olaydan 11 ay sonra 9 Aralık tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde alındı. Sedefnur Çağlar'ın ifadesinde, olay tarihinde evde yaşananları hatırlamadığını, daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve A.A.’nın onu engellediğini söylediği öğrenildi.

Aynı zamanda ifadesinde, sevgilisi A.A.'nın daha önce kendisine ne duygusal ne de fiziksel şiddet uygulamadığını ancak son dönemde karşılıklı kavgaları olduğunu ve nasıl düştüğüne ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sedefnur Çağlar'ın fizik tedavi gördüğü, ayaklarını oynatma eğilimi gösterdiği ve konuşma güçlüğü çekmediği öğrenildi.

(İHA)

