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Şeffaf plak ile korkmadan gülümseyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Ortodonti Uzmanı Dr.

Şeffaf plak ile korkmadan gülümseyin

Ortodonti Uzmanı Dr. Berk Özoğul, günümüz teknolojilerinden ilham alarak ortodontik tedavilerde devrim oluşturan ve tedavi sürecini hem hızlandıran hem de kolaylaştıran Invisalign şeffaf plak sistemiyle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı.
Ortodontik tedavi söz konusu olduğunda özellikle erişkin bireylerin tellerin dış görünüşünü etkileyeceğinden korkarak ortodontik tedaviye adım atmayabileceğini belirten Dr. Dt. Berk Özoğul, “Bu sorun, şeffaf plaklarla uygulanan ortodontik tedavi sayesinde günümüzde aşılmıştır. Invisalign şeffaf plak sisteminde braketlerin yerini dişlerin üzerinde kompozit ile oluşturulan küçük kuvvet noktaları (ataşmanlar) almaktadır. Metal braketler aralarına yiyecek kaçabildiği için hastaya rahatsızlık verebilmekte ve genel itibarıyla metal oldukları için ağızda istenmeyen bir görüntü oluşturabilmektedir. Şeffaf plak sisteminde ise sosyal kaygılarınızı bir kenara bırakarak tedavi olduğunuz dışarıdan anlaşılmadan da dişlerinizde düzelme elde edebilirsiniz. Plak sistemleri istendiği zaman çıkartılabildiği için önemli toplantılarınızda ya da nişan, düğün veya mezuniyet gibi özel günlerinizde 7/24 plaklarınızı çıkararak tedaviye kısa süreyle ara da verebilirsiniz” diye konuştu.
Invisalign tedavilerinde hastanın tedavi sonucunu tedavinin daha başından simülasyonla görebildiğini söyleyen Özoğul, “Ağız içi tarayıcı ile alınan görüntülerden elde edilecek simülasyon tedavi sonuçlarınızı değerlendirmeniz açısından önem taşımaktadır. Şeffaf plaklar tamamıyla sizin kontrolünüzdedir ve istediğiniz zaman takıp çıkarma imkanınız bulunmaktadır. Invisalign şeffaf plak sistemlerinde acil durum oluşmaz. Tellerin yerinden çıkması gibi durumlarda yanak iç kısımlarına batmalar olacağından acil durumlar oluşmayacaktır” ifadelerini kullandı.
lnvisalign sisteminde metal braketlerin yerini küçük kompozit eklentiler ve tellerin yerini de plakların aldığını ifade eden Özoğul, “Hastadan alınan fotoğraf, film ve ağız içi tarama kayıtlarından sonra ClinCheck programıyla üç boyutlu planlama ortodonti uzmanınca gerçekleştirilir.Sonrasında şeffaf plakların tüm tedavi safhalarına uygun olarak üretimi tamamlanır. Şeffaf plakların ortalama 14 günde bir değiştirilmesiyle birlikte dişlerde değişim başlar. İdeal tedavi sonuçlarına erişilebilinmesi için plakların yemekler haricinde günde 22 saate yakın düzenli kullanımı istenmektedir. Bu sistemde kontroller aylık ya da iki aylık süreçlerde yapılmaktadır” dedi.

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