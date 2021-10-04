Şehir efsanesi haline gelmişti! Yatmadan hemen önce neden duş yapmamalısınız?

Uyku rutini kimi durumlarda değişiklik gösterir. Özellikle çok yorgun hissetiğinizde daha çabuk uykuya dalacağınızı düşünseniz dahi bu pek mümkün olmaz. Yorgunluk hallerinde çoğu kişi rahatlamak için sıcak bir duşu tercih eder. Bilimsel olarak yatmadan hemen önce duş yapmamanız tavsiye edilir.

UYKUYA DALMAYI GECİKTİREBİLİR

Başınızı yastığa koymadan hemen önce sıcak bir banyo veya duş almak rahatlatıcı görünebilir ama gerçekte uykunuzu bölebilir. Vücut ısınız biraz düştüğünde daha iyi dinlenirsiniz ve vücudunuz kendini iyi bir gece uykusuna hazırlamaya başlar. Sıcak bir duş almak vücut ısınızı yükseltecek ve vücudunuzun kafasını karıştıracaktır. Banyo yapmadan yatamayacağınızı düşünüyorsanız, uyku zamanından 1 veya 2 saat önce ılık bir duş almayı tercih edebilirsiniz.

KALP RİTMİNİ HIZLANDIRABİLİR

Sıcak bir duştan sonra kalbinizin daha hızlı attığını hissettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Sıcak su kan basıncınızı yükseltir ve uzmanlar, vücudunuzu aşırı derecede ısıtabileceği ve kalbinizde strese neden olabileceği konusunda uyarıyor. Kalbiniz hızla çarparken, muhtemelen geceyi dönerek geçireceksiniz. Bu durumda sonunda daha fazla sağlık sorununa yol açabilir.

KİLO ALMANIZA NEDEN OLABİLİR

Lezzetli bir akşam yemeği yemek ve hemen ardından sıcak bir duş almak, günü bitirmek ve nihayet yatmak için mükemmel bir yol gibi görünebilir. Ancak gerçekte yemek yedikten sonra duşa girmek sindirim sisteminizi karıştırabilir ve kilo almanıza neden olabilir . Sindirim, mideye doğru artan kan akışını gerektirir ve duş, kanın vücudun diğer bölgelerine akmasına neden olur. Akşamları kesinlikle günü yıkamanız gerektiğini düşünüyorsanız, yemek yedikten sonra en az 30 dakika beklemek daha iyidir.

SAÇLARINIZI YIPRATIR

Yatmadan hemen önce duş almak ve saçlarınız hala ıslakken uyumak, saçlarınıza veya sağlığınıza herhangi bir yarar sağlamıyor. Nemli saçlarla uyumak, yastık kılıfınızın nemi emmesine ve zararlı bakterilerin büyümesi için mükemmel bir sıcak ve nemli ortam oluşturmasına neden olur. Bu da kaşıntı, tahriş ve kepek gibi çeşitli saç derisi sorunlarına yol açabilir .



