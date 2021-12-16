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Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaylada yaşıyor: Aileme selam gönderiyorum

16.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylasında Abulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına eksi 30 derecede yaşıyor. Ailesi Van’da olan Aslan, 2 at, 1 köpek ve 25 koyunuyla hayatını sürdürüyor. Aslan, Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum''dedi.

Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaylada yaşıyor: Aileme selam gönderiyorum

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 650 rakımlı Faraşin yaylasında göçerler dönüş yolcuğunu tamamladı. Ancak 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan, 4 yıldır tek başına 2 ati 1 köpeği ve 25 koyunuyla eksi 30 derecede Faraşin yaylasında hayatını sürdürüyor. Telefon ve televizyondan uzak yaşam sürdüren Aslan, vaktini Yeşilöz deresinde balık tutarak geçiriyor.

''HİÇ HASTALANMADIM''

Kürtçe İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Aslan, 4 yıldır yaylada tek başına yaşadığını söyledi. Ömrünün bu yaylada geçtiğini ifade eden Aslan, “Şehir hayatını sevmiyorum, çok bunalıyorum. Hanke köyünde kalıyorum. Kuraklık nedeniyle bu sene fazla yem ve saman toplayamadık, topladığımız yemlerde çürüdü. Bu dağ başında tek başıma kalıyorum. Doğal beslendiğim için bugüne kadar hiç hastalanmadım. Bazı hayvanlarım var, onlarla beraber kaldığım için çok mutluyum. Buradan da aileme selam gönderiyorum” dedi.

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Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın taleplerine destek çıkacaklarını kaydetti.

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(İHA)

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