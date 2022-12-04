Şehir merkezinde ilginç görüntüler! Mahalle aralarında gezerek yiyecek aradılar

Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülendi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı. (İHA)
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