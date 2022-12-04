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  4. Şehir merkezinde ilginç görüntüler! Mahalle aralarında gezerek yiyecek aradılar

Şehir merkezinde ilginç görüntüler! Mahalle aralarında gezerek yiyecek aradılar

04.12.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Aşkale ilçesine inen yaban domuzu sürüsü şehir merkezinde yiyecek aradı. O anlar anlar kameraya yansıdı.

Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülendi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Aşkale domuz

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