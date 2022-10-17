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Şehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurdu

17.10.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında kısa süreli trafik durdu. Yüzlerce koyunun caddeden geçişi esnasında ilginç görüntüler oluştu. Hayvancılık yapan Burak Altuntaş, sonbaharla birlikte yayladan köye göçün başladığını söyledi.

Şehir merkezine indiler! Polisler trafiği durdurdu

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunların geçişi için polis ekipleri trafiği durdurdu.

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İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Tokat'ın Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıkarılan koyun sürüsü akşam saatlerinde kent merkezine uluştı. Yüzlerce koyunun caddeden geçişi sırasında ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri ise koyunların geçisi esnasında güvenlik amacıyla Cumhuriyet Meydan'ında trafiği bir süre durdurdu.

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Besicilik yapan Dereyaka köyünden Burak Altuntaş, "Mayıs ayında Dumanlı Yaylası'na çıkmıştık. Artık kış yaklaştı, köyümüze geri dönüyoruz. Koyunlarımız yeşilliğini aldı. Dede geleneğine şimdi de biz devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Bizden sonra da bizim çocuklarımız devam ettirecek. 5 gündür yoldayız" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat koyun
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