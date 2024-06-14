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Şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp tarlaya uçtu! Feci kaza: 1’i ağır 27 yaralı

14.06.2024 10:35
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Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 27 kişi yaralandı.

Şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp tarlaya uçtu! Feci kaza: 1’i ağır 27 yaralı

Kaza, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Muğla’nın Köyceğiz ilçesine sefer yapan F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli - Uşak karayolu Denizler kavşağına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak solun sağındaki tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 personel ve 36 yolcuyla seyahat eden otobüste bulunan 27 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli il merkezindeki ve Çivril’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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