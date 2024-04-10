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  4. Şehit Aslan'a acı veda! 1 yaşındaki kızı uğurladı: Bugün bizim bayramımız

Şehit Aslan'a acı veda! 1 yaşındaki kızı uğurladı: Bugün bizim bayramımız

10.04.2024 14:26
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Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, "Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Aslan'a acı veda! 1 yaşındaki kızı uğurladı: Bugün bizim bayramımız

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü. Törene, şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ RÜVEYDA'

Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, çerçevedeki fotoğrafını öptü. Kübra Aslan, kucağındaki bebeği Rüveyda'yı da tabutun başına getirdi.

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Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, "Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" dedi.

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"BUGÜN BAYRAM BİZE"

Şehidin annesi Gülbahar Aslan ise oğlunun fotoğrafını eliyle havaya kaldırıp "Bugün bayram bize. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Şehidin acılı ailesini, askeri yetkililer teselli etti.

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Şehit Hikmet Aslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında dualarla toprağa verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Niğde
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