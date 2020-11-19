Şehit babasının mezarını 58 yıl sonra buldu! Gözyaşlarını tutamadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında askerlik görevini yerine getirirken 2 Mart 1962 yılında sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili İbrahim Keçe’nin oğlu Ramazan Keçe, şehit babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu. Şehit düştüğü nöbetçi kulübesinin altına defnedilen Keçe’nin naaşı o dönemki imkansızlıklar nedeniyle ailesine ulaştırılamadı. Keçe ailesine o zaman cenazenin nereye gömüldüğüne dair bilgi de verilmeyince aile 58 yıl boyunca şehidin mezarının nerede olduğunu bilmeden yaşadı. Babası şehit düştüğünde 3 yaşında olan Ramazan Keçe 58 yıl sonra babasının mezarını bulmak için harekete geçti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Resmi kurumlara yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Keçe, Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı’nın desteğiyle babasının mezarını buldu. 58 yıl sonra babasının mezarına kavuşan Ramazan Keçe, mezar yerinde duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

'BABAM OLMADAN ONLARCA BAYRAM GEÇİRDİK'

Mezar yerinin bulunmasında Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’nin çok büyük etkisi olduğunu aktaran Ramazan Keçe, 58 yıl sonra babasının mezarını bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllar önce bir yakınının Akçakale’ye askerlik görevini yapmak için geldiğini belirten Keçe, “O bana ‘Köylerde araştırma yaptım. Kör İsmail denilen bir muhtar azası bize mezarın yerini gösterdi’ demişti. Resmi kurumlara yaptığımız başvurular sonuçsuz kaldı. Bende o bilgileri dernek başkanımız Bekir Kılcı’ya ilettim. O da derneğin ilçe başkanı Zeki Yalçınkaya ile birlikte bu konuda araştırma yaparak mezarın yerini tespit etti. Bizleri Şanlıurfa’ya davet ettiler. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Babam olmadan onlarca bayram geçirdik. Hep bir ukde olarak içimde kalmıştı. Bir bayramda mezarını gidip ziyaret edememek. Babam 2 Mart 1962 yılında şehit düşüyor. Aradan 58 yıl geçmiş. Yıllar sonra babamın mezarının başında bir dua edip amin dediğim için çok mutluyum. Ben babam şehit olduğunda 3 yaşındaydım. Mezarın yerini bulan dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.