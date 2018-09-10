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Şehit Çiçek'in babaannesi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

3 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in, 108 yaşındaki babaannesi hayatını kaybetti -Babaanne ile şehit torun aynı gün ebediyete intikal etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in, 108 yaşındaki babaannesi de aynı gün hayatını kaybetti.

3 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmişti. Olayda ağır yaralanan ve GATA'da tedavisi devam eden 25 yaşındaki Bayram Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidin 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek de aynı gün evinde yaşamını yitirdi.

Babaanne Çiçek'in yaşlılığa bağlı organ yetmezliği ve bir çok hastalığı bulunduğunu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken 1 hafta önce taburcu edilerek Afşin ilçesindeki evine gönderildiği öğrenildi.

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