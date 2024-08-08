Şehit fotoğrafıyla genç kadınları tuzağına düşürdü! Sahte yüzbaşıdan arsız oyun: Şeytanın bile aklına gelmez

Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak utanmaz bir sahte askerin kendini yüzbaşı olarak tanıtıp sosyal medyada tanıştığı kadınları kandırdığı ortaya çıktı.

BİR DE ŞEHİDİ KULLANDI

Arsız dolandırıcı üstelik sınırı aşıp kendini bir de 2014 yılında şehit olmuş bir askerin fotoğrafıyla tanıttı. Sahte yüzbaşının aşk tuzağına düşen kadının ise nişan günü eve kimsenin gelmemesiyle dünyası başına yıkıldı. Cimer'e yazan kadın kendisine gelen yanıtla neye uğradığını şaşırdı.

Show Haber'e konuşan mağdur kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı;

Hiç aklımın ucuna gelmedi böyle bir şey olabileceği. Şeytanın aklına bile gelmez. Sen nasıl bir insansın ki vatan için şehit olmuş birinin resmini nasıl kullanabilirsin. Bu insanlık dışı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir ahlaksızlıktır insan yoksunluğudur bu. Kiminden parça parça para almış, kimini dolandırmış.

"HİÇ YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİK"

6 ay önce sosyal medyadan tanıştıklarını belirten talihsiz kadın, "Bana kendini Sakarya İl Jandarma Müdürlüğünde yüzbaşı olarak tanıttı. Muhabbet oldu, yakınlık oldu tabii ama hiç yüz yüze görüşmedik. Her gün 2-3 tane fotoğraf atmaya başladı. Muazzam tanıtıyor kendini, o yüzden böyle olacağı da hiç aklımıza gelmedi.

PARAYI BÖYLE İSTEDİ

Eşine nafaka borcu varmış. Kendi hesaplarına da bu yüzden dolayı bloke gelmiş. 'Bir miktar paraya ihtiyacım var gönderir misin?' dedi.

CİMER'LE GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Dolandırıldığını nişan günü kimsenin eve gelmemesiyle anladığını belirten kadın, "Cimer'e şikayetimi gönderdim. Cimer bana TSK'da böyle bir kişinin bulunmadığını resimdeki şahsın da 2014 yılında şehit olan bir asker olduğunu belirtti.

"BENİM ZEKAMLA YARIŞAMAZ"

Tek mağdurun kendisi olmadığını anlayan kadın sinirlenerek, "Kendini çok akıllı sanabilir. Benimle oynayamaz. Benim zekamla yarışamaz." diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.