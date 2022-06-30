Şehit mezarına ‘PKK’ yazan ve şehitlere küfreden Ferhat Şahin'e tahliye kararı!

Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte, 6 Kasım 2021'de meydana gelen olayda; 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006'da Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996'da Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995'te Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarlarına ‘PKK’ yazan kişi, sosyal medyadan fotoğrafları da paylaşarak küfretti. Polisin kimliğini belirlediği Ferhat Şahin, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe çıkarıldı.

Ferhat Şahin hakkında ‘zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak’, 4 kez ‘kişinin hatırasına hakaret’ ve 4 kez ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 27 Ocak'taki ilk duruşmasına SEGBİS ile katılan sanık Ferhat Şahin, şehit yakını Y.A.'nın ifadesi alındığı sırada araya girerek, şehide küfretti. Mahkeme başkanı, hemen müdahale ederek, sistemin sesini kapattı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENECEK

Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme salonunda Ferhat Şahin, hazır bulundu. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen akıl sağlığı raporunun henüz gelmediğinin anlaşılması üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Sanığın tahliye talebini değerlendiren heyet, tutuklu kaldığı süre ve infaz hükümlerini göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

(DHA)



