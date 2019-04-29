Şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu adına kütüphane kurulacak

Sendika olarak "Kütüphane bizden, kitaplar sizden" diyerek başlattıkları kitap bağış kampanyası ile Necmeddin öğretmenin adını yaşatacakları kütüphanenin kurulmasını üstlendiklerini belirten Yalçın, "Kütüphaneye kitapları bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve meslektaşlarımızla birlikte toplayacağız. Kocaeli'deki en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yalçın, eğitim sendikası olarak eğitim çalışanlarının temel hak ve hürriyetlerini korumaya çalışan, üyesine, ülkesine ve bütün insanlığa duyarlılığıyla hoş bir seda bırakmaya çalışan bir kurum olarak bu faaliyetin son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

Bir öğretmen için en acı şeyin öğrencisi tarafından katledilmek olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Şehit Necmeddin Kuyucu hocamızın yaşadığı bu tatsız hadise ve hayatına mal olan bu durum, hepimizi derinden üzdü. Tüm eğitimciler, tüm duyarlı insanlar olarak Kocaeli'den, Gebze'den, Türkiye'ye bir resim gösterildi. On binler yürüdü, bir duruş, bir irade beyanı ortaya koydu. O gün sadece o meydanda bulunanlar bir irade beyanında bulunmadılar. Aynı zamanda mülki amirler de irade beyanında bulundu. Gece yarısı okulun adını hemen değiştirerek resmi prosedürü tamamlayarak okulun adını Necmeddin Kuyucu olarak değiştirilmesi çok büyük bir incelik, bir nezaket, çok büyük bir devlet adabıdır. Bu vesileyle değerli Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."