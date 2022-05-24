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Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Onur Doğan neden şehit oldu?

24.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Onur Doğan neden şehit oldu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ve konuya dair ayrıntılar...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Onur Doğan neden şehit oldu?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Onur Doğan neden şehit oldu? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ONUR DOĞAN KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Meluni Dağı kırsalında görevdeydi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada üç askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

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ONUR DOĞAN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Hüseyin Cankaya, Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya kimdir?

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.


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