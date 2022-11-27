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Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu! "Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz"

27.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022 tarihinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda şehit oldu. Duabey Onur Öztürkmen'in sevenleri ve silah arkadaşlarından çok sayıda paylaşım gelirken, Şehit Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri yürekleri dağladı. Şehit Teğmen'in görüntülerinden birinde "Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz." şeklinde ifadeler yer alıyor.

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önceki günlerde acı bir haber geldi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit oldu. Giresun'a ve Samsun'a şehit ateşi düşerken, Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

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O GÖRÜNTÜLER HÜZNE BOĞDU

Sevenleri ve silah arkadaşları Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in çok sayıda paylaşım yaptı. Şehit Öztürkmen'in sosyal medyadaki görüntüleri ise yürekleri dağladı.

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"FAKİRLİK NEDİR BİLİRİM"

Bunlardan birinde, Şehit Teğmen'in görüntüsü eşliğinde “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim” ifadesi bulunuyor.

"HAZIRIM ŞU AN HER ŞEYE"

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Bir başka görüntüde tüfeğini, tabancasını, mermi dolu şarjörlerini, teçhizatını ve el bombalarını gösteren Şehit Öztürkmen, "Hazırım şu an her şeye" ifadesini kullanıyor.

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Şehit Teğmen Öztürkmen, bir başka görüntüde ise arkadaşlarıyla bir araçta giderken, “Bu kardeşlerimle belki son tatilimiz” diyor.

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