HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek!

Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek!

24.12.2023 00:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler için sabah namazında tüm camilerde dua edileceğini bildirdi.

Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BÜTÜN CAMİLERİMİZDE DUA EDECEĞİZ"

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB 'Şehitlerimiz için' diyerek duyurduIrak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB 'Şehitlerimiz için' diyerek duyurdu
Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...
Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı!Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye cami şehitler
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.