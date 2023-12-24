Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BÜTÜN CAMİLERİMİZDE DUA EDECEĞİZ"

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."





