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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran, büyükelçilik ataşeleri ve müşavirleri katıldı.

Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan programda, İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Yunt, törende yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında "çok hunharca, korkunç bir saldırı gerçekleştirilmesinden dolayı sarsıldıklarını" ifade etti.

Batı medyasının, 50 kişinin katledildiği "terör saldırısı"nı "saldırı" olarak vermesini yadırgadıklarını belirten Yunt, bunun iki yüzlü bir tavır olduğunu kaydetti.

Yunt, saldırı sonrası İsveç'teki Müslüman mabetlerine karşı önlem alındığını vurgulayarak İsveçli yetkililerle görüşme yapacaklarını ve Müslümanların ibadet ettiği camilerin daha güvenli hala getirilmesini isteyeceklerini ifade etti.

Anma programının anlam ve önemine değinen Yunt, "Bugün hep birlikte olmak, bizim için gurur vesilesi ve gurur kaynağıdır. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'müzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Askeri Ataşe Demirkıran da 18 Mart anma programı kapsamında tüm şehitleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mehmet Akif Ersoy'u da andıklarını söyledi.

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