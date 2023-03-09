HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şeker hastalarının insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı yapıştırılır mı?

Şeker hastalarının insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı yapıştırılır mı?

09.03.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala hangi hallerde orucun bozulacağı araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman oruç ibadetini sakatlamamak için gerekli şartları öğrenmek istiyor. En çok merak edilen konulardan biri de şeker hastalarının yaptırdığı insülin iğnesi oldu. Peki Şeker hastalarının insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı yapıştırılır mı? İşte detaylar...

Şeker hastalarının insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı yapıştırılır mı?

Tutulan orucun bozulmaması için nelerden uzak durulması gerektiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı 23 Mart'ta ilk orucun tutulmasıyla başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan için Müslümanlar şimdiden hazırlıklara başladı. Şeker hastaları ve sigara bağımlıları insülin iğnesi ve nikotin bandının orucu bozup bozmadığını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları...

ŞEKER HASTALARININ İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.
resized_eae1c-cd82777eimmunizationvaccine
Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

ORUÇLUYKEN NİKOTİN BANDI YAPIŞTIRILIR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367).

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-09T233140.910

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!
Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldiKılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Urfalı Zeyno'yu görenler tanıyamadı! Cesur pozları olay oldu

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, nakil yasaklandı, izinler iptal edildi

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.