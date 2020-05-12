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Sekiz de yetmedi: WhatsApp yeni özelliği ile sınırlarını tekrar belirliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

WhatsApp, Zoom'a rakip olabilmek için yeni bir güncelleme yayınlamaya daha hazırlanıyor. WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine gelecek bu güncelleme ile birlikte WhatsApp, sınırlarını tekrar belirleyecek.

Sekiz de yetmedi: WhatsApp yeni özelliği ile sınırlarını tekrar belirliyor!

WhatsApp koronavirüs pandemisi süresince trafiği en çok artan uygulamalardan biri. Bunun farkında olan şirket yetkilileri, uygulamayı güncel tutmak için elinden geleni yapıyor. Fakat onların bu dönemde çok zorlayıcı bir rakibi var. O da Zoom'dan başkası değil. Zoom'un çok fazla katılımcıyla aynı anda görüntülü görüşme yapmaya imkan sağlaması, WhatsApp görüntü görüşme özelliğinin kullanımında azalmaya yol açtı. WhatsApp ise geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı ve kişi sayısını 8'e çıkararak Zoom'a karşı deyim yerindeyse 'ben de varım' dedi. Ancak anlaşılan o ki bu değişim yeterli gelmedi.

MESSENGER ROOMS İLE SINIR ARTACAK

WABetaInfo, WhatsApp'ın beta sürümünde Facebook'un Messenger Rooms uygulamasının WhatsApp ile bağlantılı çalışacağını gördü. Facebook'un Zoom'a rakip olarak çıkardığı ve aynı anda 50 kişiye hizmet verebilen Messenger Rooms, bu bağlantı sayesinde WhatsApp'a gelecek. WhatsApp kullanıcıları, grup sohbetlerinde tek bir kısayol ile Messenger Rooms'a bağlanacak ve 50 kişilik dev bir görüşmeye katılabilecekler.

WhatsApp görüntülü görüşme

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA YOK

WhatsApp görüntülü görüşme sınırının tekrar yükselip yükselmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat uygulamanın beta sürümünde bu bağlantı halihazırda mevcut. Beta sürümündeki deneyimlerden sonra özelliğin WhatsApp iOS ve WhatsApp Android sürümlerine eklenmesi bekleniyor.

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