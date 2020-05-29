Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve girdiler

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, seks fantezisi için eve çağrılan ancak ellerindeki palalarla sabah 06.15'te yanlış eve giren iki adamdan biri mahkemede aklandı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, olay Griffith kentinde geçen Temmuz'da yaşandı.

Adı açıklanmayan bir erkek, "elleri bağlı ve yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma" fantezisi için Facebook üzerinden iki adamla anlaştı.

Mahkeme kayıtlarına göre eve çağrılan kişilere 5.000 Avustralya doları (yaklaşık 3.300 ABD doları) teklif edildi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak bu kişi başka bir yere taşındı ve yeni adresini Facebook'ta güncellemesine karşın, bunu fantezisi için anlaştığı adamlara bildirmedi.

İki adam, 14 Temmuz'da eski adrese gitti. Uykusunda sesler duyan ev sahibi, uyku maskesini çıkardığında yatağının ucunda iki kişinin ellerinde palalarla beklediğini gördü.

Adamlar, "Kevin, sen misin?" diye sordu. Terrence Leroy adlı kişi, paniğe kapılan ve çığlık atan ev sahibinden özür dilerken, diğeri bu adamla el sıkıştı.

Ev sahibi, adamlar gittikten sonra polisi aradı.