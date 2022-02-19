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Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

19.02.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem erkekler hem de kadınlar için cinsellik çok önemlidir. İlişkilerin başlamasına ve bitmesine neden olan cinsel ilişki alışkanlıklarınızı daha önce gözden geçirdiniz mi? Peki, Seks hayatınızı yemek tercihlerinizle iyileştirebilir misiniz? Uzmanlar sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Seks hayatınız için mükemmel ipuçları! Teşekkür edeceksiniz

Herkes cinsel hayatının mükemmel olmasını ister. Aslında mükemmel bir seks hayatı için en önemli yollardan biri sağlıklı beslenme! Libidoyu ve cinsel gücü artıran mucize bir ürün beklemektense doğadaki mucize besinlerle cinsel hayatınızı baştan yaratabilirsiniz.

Seks hayatını hayalinizdeki gibi yapmak istiyorsanız öncelikle hareketsizliği bir kenara bırakıp aktifleşmeniz gerekiyor. Alkol, sigara ve işlenmiş gıdalardan oluşan bir beslenme tarzından hemen uzaklaşarak dengeli ve sağlıklı beslenmeye başlamalısınız.

AFRODİZYAK ETKİLİ GIDALAR VAR MI?

Mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını tetikleyen gıdalar genellikle sağlıklı bir seks isteği, zenginlik ve başarı ile eşleştiriliyor ve "libido artırıcı" olarak görülüyor. Afrodizyak etkili besin denince akla ilk gelen istiridye oluyor.

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İSTİRİDYE CİNSEL HAYATI ETKİLER Mİ?

Efsanelere göre Yunan aşk tanrıçası Afrodit beyaz bir köpükten 'doğarak' denizden çıkmıştı. Bu nedenle eski çağlarda deniz ürünlerinin afrodizyak olduğuna inanılırdı. İstiridyelerde yüksek oranda çinko bulunuyor ve çinko testosteron üretiminin ana yapı taşı konumunda.

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Araştırmalar, çinkonun erkeklerde kısırlık tedavisine yardımcı olabileceğini ve sperm kalitesini artırabileceğini gösteriyor.

BİTTER ÇİKOLATANIN SEKSE KATKISI VAR MI?

Bitter çikolata olarak da bilinen siyah çikolata insanın ilk aşık olduğu anda hissettiklerine neden olan ve aşk kimyalı olarak bilinen feniletilamin (PEA) salgılanmasına yol açıyor. İlişkilerin ilk birkaç ayında salgılanan PEA, insanlara mutluluk veren dopamin hormonunun salgılanmasını sağlarken beynin haz merkezlerini de uyarıyor.

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ACI BİBERLE CİNSEL İLİŞKİ ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Acı kırmızı biberlerde kapsaisin adlı bir madde bulunur. Bu madde de mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını sağlayarak "acı kafası" yaşamanıza yol açar.

Metabolizmanızı ve kalp atışınızı hızlandırır. Bunlar seks sırasında da yaşanan şeylerdir.

Her ihtimale karşı acı biberlerle uğraştıktan sonra elinizi yıkamayı unutmayın!

ALKOL PERFORMANSI ETKİLER!

Alkol insanların kısıtlamalarının azalmasını rahat hissetmelerini sağlıyor. Çok fazla alkol içmek kadınlarda da erkeklerde de hissi azaltıyor ve zamanla seks isteğini düşürüyor. Aşırı kullanımda iktidarsızlığa da yol açabiliyor.

CİNSEL PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN...

Bazı araştırmacılar Akdeniz usulü beslenmenin ereksiyon sorunlarını azalttığını ve cinsel fonksiyonun daha uzun süre korunmasını sağladığını söylüyor. Bu beslenme türünde tahıl, meyve, sebze, baklagiller, kabuklu yemişler ve zeytinyağı baskın konumda.

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Antosiyanin alabileceğiniz diğer besinler arasında ise şunlar yer alıyor:

  • Kiraz ve vişne
  • Böğürtlen
  • Kuşüzümü
  • Yaban mersini
  • Ahududu
  • Bazı üzüm türleri
  • Patlıcan
  • Kırmızı lahana
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Anahtar Kelimeler:
seks
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