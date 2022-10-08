Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Herkesin cinsel dürtüsü farklıdır. Dönemsel olarak artabilir veya azalabilir. Aslında, İskoçya Sağlık Bilgi Servisi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, her beş erkek ve kadından biri libidolarının düşük olduğunu söylüyor.

İngiliz seks uzmanlarına göre daha aktif bir yatak odası hayatı için basit yöntemler uygulayabilirsiniz. Libidonuzu artırmanın beş doğal yöntemini deneyebilirsiniz.

AKUPUNKTUR, KAYROPRATİK VEYA MASAJ

Kayropraktik bakım, omurgayı sıfırlar, sinir sistemini hizalar, kan akışını arttırır, ağrı ve baş ağrılarını azaltır. Bu arada akupunktur dolaşımı iyileştirir, hormonları dengeler, ağrı ve stresi azaltır. Masajlar gevşetir ve stresi azaltır, cinsel ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirir.

ROMANTİK BİR RANDEVU

Bir süredir partnerinizle bir oda arkadaşı gibi mi yaşıyorsunuz? İlişkinizi belirleyeceğiniz romantik randevularla yeniden alevlendirebilirsiniz. Bir uzmana "Konuşurken telefonunuzu bırakın ve partnerinizin gözlerinin içine bakın" sözünü hatırlatıyor. Göz temasını sürdürmek, yatak odasında ortaya çıkan artan yakınlık ve çekiciliğe yol açar.

EGZERSİZ YAPIN

VitaBright'ın uzmanı şöyle diyor: "Egzersiz neredeyse doğal bir afrodizyak gibidir." Haftada en az dört gün, yürüyüş veya ağırlık kaldırma gibi 30 dakikalık orta düzeyde egzersiz yapmayı hedefleyin. Kegel, pelvik bölgeye kan akışını artırır, bu da libidoyu artırır ve orgazma yardımcı olabilir.

SAĞLIKLI BESLENİN

Yaşlanmayla birlikte hormon seviyelerimiz değişerek libidomuzun düşmesine neden olabilir. Bitkisel beslenme ve vitaminler geleneksel olarak hormon seviyelerini düzenlemeye ve arzuyu artırmaya yardımcı olmuştur. Performansı artırmak, kan akışını artırmak, libido ve cinsel performansı artırmak için Omega 3’ü deneyebilirsiniz.

AFRODİZYAKLARI DENEYİN

Gıda, doğal bir afrodizyaktır. Yaygın yiyecekler arasında istiridye ve çikolata bulunur, ancak sarımsak, acı biber ve incir gibi günlük yiyecekler de işe yarar. Yatak odasına çilek, bal ve krem şanti gibi yiyecekler getirin. Veya cinsel yaşamları canlandırmaya ve cinsel deneyimi iyileştirmeye yardımcı olması için nar tüketebilirsiniz.



