Seks yapan herkes risk altında! Asla göz ardı etmemeniz gereken belirti

Gonore adıyla da bilinen bel soğukluğu aktif cinsel yaşamı olan herkesin risk altında olduğu cinsel hastalıklardandır. Bel soğukluğu cinsel ilişki sırasında semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşır. Bakteri vücuda girer ve rahmin girişini (serviks), idrarın geçmesine izin veren tüpü (üretra), makatı ve az sayıda vakada boğazı veya gözleri enfekte edebilir.

Bakteriler insan vücudunun dışında yaşayamazlar, bu nedenle öpüşme, sarılma, yüzme havuzları veya banyoları paylaşma yoluyla yayılamazlar. Kendinizi bel soğukluğundan korumanın en iyi yolu, prezervatif kullanarak ve seks oyuncaklarını başkalarıyla paylaşmayarak güvenli seks yapmaktır. Tedavi edilmeyen bel soğukluğu riskli durumlara yol açmaktadır. Bu nedenle bel soğukluğu hakkında bilinçli olmak gerekir.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ

Bel soğukluğu, vajina veya penisten olağandışı akıntı ve idrar yaparken ağrı veya yanma gibi benzer semptomlara sahip olduğundan sıklıkla klamidya ile karıştırılır.

Bel soğukluğunun neden olduğu akıntı vajina veya penisten kalın yeşil veya sarı akıntıyı içerebilir.

Çoğu erkek, enfekte olduğunda bel soğukluğu semptomları yaşar, ancak kadınların sadece yaklaşık %20'si semptomlar yaşar. Herhangi bir anormal semptom yaşarsanız, başka komplikasyonları önlemek için mümkün olan en kısa sürede test yaptırmanız önemlidir. Belsoğukluğu bir bez ile akıntı örneği alınarak kolayca test edilebilir veya erkeklerde idrar örneği ile test edilebilir.

SÜPER GONORE NEDİR?

Süper bel soğukluğu , CYBE'nin çok daha şiddetli bir şeklidir ve genellikle belsoğukluğu vakalarını tedavi etmek için verilen antibiyotiklere dirençlidir.

Süper bel soğukluğunu tedavi etmek için antibiyotiklere alternatif tedavi gereklidir. Süper belsoğukluğu ile enfekte olan kişiler, "düzenli" belsoğukluğu olanlarla aynı semptomları yaşayacaklardır.

Tek fark, “düzenli” gonore tedavisinin antibiyotiklerle tedavi edilmesi ve daha hızlı tedavi edilmesidir. Oysa süper gonore, antibiyotiklerden sonra daha fazla tedaviye ihtiyaç duyacak ve tedavisi daha uzun sürecektir. Hem normal hem de süper bel soğukluğu tedavi edilebilir ve çoğu insan tamamen iyileşir. Ancak gonore hızlı bir şekilde tedavi edilmezse daha fazla sağlık sorununa yol açabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Tedavi edilmezse, kadınlarda pelvik inflamatuar hastalık (PID) ve kısırlık gibi uzun vadeli sağlık sorunlarını içerebilir. Bel soğukluğuna dair herhangi bir şüpheli semptom yaşıyorsanız veya bir CYBE olduğundan endişeleniyorsanız, test için yerel cinsel sağlık kliniğinizi veya doktorunuzu ziyaret edin.



