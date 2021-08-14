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Sel felaketinden çatıya çıkarak kurtulmuştu: Eşimle helalleştik

14.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden eşiyle çatıya çıkarak kurtulan Mustafa Kemal Ünal, suların yükselmeye başladığını görünce eşiyle helalleştiği o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Sel felaketinden çatıya çıkarak kurtulmuştu: Eşimle helalleştik

Selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde yaşayan Ünal, , selin evine kadar geldiğini, aracını çıkarıp garajını temizledikten sonra eve çıktığını ancak suların tekrar mahalleyi kapladığını söyledi.

Suyun birinci kattaki pencereye kadar çıktığını aktaran Ünal, "Evin çatısına çıktık, kurtuluşumuz yok. Kimsenin yardım edecek durumu yoktu, bir Allah'ımız var. Allah'a yalvardık, başka çare yok. Su gittikçe çoğalıyor, camdan içeriye girecek diye çatıya çıktık. Demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış, Rabb'imize bin şükürler olsun kurtulduk ama her şeyimiz bitti." diye konuştu.

Ünal, tüm yiyeceklerinin depo olarak kullandıkları evinin altında bulunduğunu, sel nedeniyle hepsinin gittiğini, bahçelerinin zarar gördüğünü ifade ederek, sağlığı yerinde olduğu için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.

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"ARABALAR GÖZÜMÜN ÖNÜNDE SELE KAPILARAK GİTTİ"

Gece saatlerinde başlayan sağanağın artmasıyla suyun yükselmeye başladığını anlatan Ünal, "Burada kapımın önünde iki araba sele kapılarak gitti, gözümüzün önünde kamyonlar gitti, yapacak bir şey yok. Evimin camına kadar su yükseldi, elimi uzatsam arabaya ulaşabilirdim ama benim de çarem yok, her şeyim gitti. Herkes kendi canının derdindeydi. Ev yıkılsa kurtuluşumuz yoktu." diye konuştu.

Dere üzerindeki köprülerin yıkılmasıyla suyun azalmaya başladığını aktaran Ünal, evin girişindeki merdivenin önünün selin getirdiği 3 metre yüksekliğindeki yığıntıyla dolması sebebiyle gün boyunca evden çıkamadıklarını anlattı.

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"EŞİMLE HELALLEŞTİK"

Sel anında evde eşiyle olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Ünal, şunları dile getirdi:
"Eşimle helalleştik. Bu zamana kadar yedik içtik, paylaşımımız oldu. Hayat arkadaşımdı, elbette helalleşeceğim. O bana hakkını helal etti, ben de ona ettim. Ne yapalım, Allah'ın takdiri böyleymiş. Hayat arkadaşım, acıyı kederi eşimle paylaşıyoruz, 50 yıldır hayatımızı paylaşıyoruz. Arabamın ruhsatlarını, az bir param vardı, onları yanıma aldım. Ama Rabb'imize bin şükür olsun, buna şükür. Devletimiz var olduğu sürece her zaman ayakta durmaya hazırız. Allah kimseye böyle acı vermesin. Cenabıallah'tan sağlık diliyorum. Rabb'imiz sağlık verdiği sürece her şeyimiz düzelir."

Afet anında çaresiz kaldıklarını dile getiren Ünal, "Allah devletimizden razı olsun, nankörlük yapmamak lazım. Çalışılıyor, bir şeyler yapılıyor. Temennimiz, inşallah böyle bir afeti bir daha yaşamayız. Yaşayanlar için bu durum çok zor." dedi.

Büyük acı yaşadığını, çaresizlikten ağladığını söyleyen Ünal, sürekli Allah'a dua ettiklerini aktardı.

(AA)

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sel Bartın
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