Selahattin Demirtaş'tan 'helalleşme' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nu yürekten destekliyorum

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme” çıkışına destek verdi.

DEMİRTAŞ: BİZ DE HELALLEŞECEĞİZ

Politikyol’da kaleme aldığı yazısında Demirtaş "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Sayın Kılıçdaroğu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

"Geçmişte partimizin de hataları oldu'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını belirterek ''Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: BUKALEMUN SİYASETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını "her tarafı lime lime dökülen bukalemun siyaseti" olarak nitelemiş ve "CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti. Başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor, tabii yerseniz" demişti.



