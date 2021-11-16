MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

İl il Anadolu'yu geziyoruz, adım adım 2023'e yürüyoruz. Bu yürüyüş ahlaksızlığa karşı namusun yürüyüşüdür. Yalana karşı faziletin yürüyüşüdür. Hainlere, eli kanlı teröristlere, yedi düvele, işbirlikçilere karşı onur yürüyüşüdür.

ANKETLERE TEPKİ

Kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz girdiğimiz gönüllerdir, konvoylarımızı selamlayan yüreklerdir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım diyen sessiz çığlık, aziz millet evlatlarıdır.

Yok MHP'nin oyu buymuş yok AK Parti'nin oyu şuymuş diyerek yalan anket ile ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler size sözüm şudur. Yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız. Hiç duymayacağız, duraklamayacağız. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacağız.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK PATLAK OLMAZ"

MHP kulislerin, lobilerin, karanlık senaryoların partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş olmayıp Türk Milleti'nin özlemlerinin tezahürüdür. Geçen hafta dedim ki, MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra TBMM'de denge görevliyle mesuldür. Bu kanaatimin neresi yanlıştır. Neresinde Cumhur İttifakı'na soğuk bakış hakimdir. Hükümet bellidir, görevinin başındadır. Hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız.

ERDOĞAN İLE GERİLİM İDDİASI

Erdoğan'la Bahçeli arasında sistem gerilim var yazısı a'dan z'ye yalandır. Bu şahıs kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda gerilim değil, muhabbet vardır.

CEMİL ÇİÇEK'E 50+1 TEPKİSİ

Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1 oy hesabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Sayın Cemil Çiçek, 50+1'in bugün ve gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim. Kimlere şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? Sistemin temeli 50+1'dir.

KADIN CİNAYETLERİ

10 Kasım sabahı Senem Kafalı kardeşimiz, 11 Kasım sabahı Hanife Demirci kardeşimiz, 11 Kasım akşamı Selime Pişkin kardeşimiz, 12 Kasım'da da Gülsüm Yarış kardeşimiz şiddet kurbanı olmuştur. Başak Cengiz kızımız sokakta yürürken hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist, bir canavar tarafından maalesef hayattan koparılmıştır. Bu cani hedef olarak seçtiği Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Artık zaman konuşma zamanı değil, tedbirleri sırasıyla alma zamanıdır. Biz geciktikçe bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, sabır gösteremeyiz. Kadın cinayetleri iç barış ve huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Artık klişe sözler geçersizdir, vakit şiddetin kökünü kurtarma vaktidir.

İDAM CEZASI ÇIKIŞI

MHP'nin kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi hususunda görüş ve önerileri şunlardır. Ailenin korunması konusunda kapsamlı bir ruh sağlığı yasasına ihtiyaç vardır. Parti olarak 26. dönemde TBMM'ye sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel yasalaşması istediğimizdir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indirimi, akli denge sorunu veya bir başka sebeple canilerin ceza indirimlerine imkan tanınmamalıdır. Caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterilmesine izin verilmemelidir. Ülkemizin şiddet haritası çıkarılmalıdır.

Bu konuda asla tavizimiz olmayacaktır. Kesinlikle üstesinden gelinmelidir. Kadın onuru, insan onurudur. Başak Cengiz kızımızın muhterem babasına söz verdim. Katilin hak ettiği cezayı alması için avukatlarımızın girişimiyle masumiyetin yanında duracağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Acı bizim acımızdır, hepimizin başı sağ olsun diyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' MESAJI

Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, biletini tek yönlü alman temennimdir. Türkiye'de iktidar değişmiyor, korkunç bir enkaz da görünmüyor. Gerçekten de CHP yaradır, yıkımdır, Türkiye düşmanlarının taşeronudur. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak.

EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET MESAJI

24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. 3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. 8 milyonun enflasyonu ezdirilmemesi beklentimizdir. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır.

